Christin Kaeber steckt aktuell in einem extrem spannenden Lebensabschnitt – die Influencerin ist schwanger und erwartet ihr erstes Kind! Seitdem bekannt ist, dass sie Mama wird, hält sie ihre Fans regelmäßig mit Updates auf dem Laufenden. Momentan erlebt Christin, wie sich ihr Körper durch die Schwangerschaft in kürzester Zeit verändert – und wie sich das eine oder andere Baby-Pfündchen bemerkbar macht.

Während die gelernte Polizistin bis vor wenigen Wochen ihre Babykugel noch gut verstecken konnte, ist dieser Zug nun abgefahren. Der Bauch wächst und wächst – und nicht nur der. "Meine Waage schießt mittlerweile schon ordentlich in die Höhe. In meinem ganzen Leben hatte ich noch nie solche weiblichen Rundungen wie jetzt. Wo will das alles noch hin... und da rede ich nicht von meinem Bauch", nimmt die werdende Mama ihre Kurven mit Humor.

Dazu teilt die Schwangere, die jetzt in der 29. Woche ist, zwei Schnappschüsse aus ihrem Mauritius-Urlaub. Und die Fotos kommen bei der Community richtig gut an. Die User finden nämlich nicht, dass Christin sich um ihren Körper sorgen muss. "Das soll so sein und steht dir ausgezeichnet" und "Maus, du siehst doch toll aus mit deinen Rundungen", reden zwei Follower der Berlinerin gut zu.

Instagram / christinkaeber Christin Kaeber auf Mauritius

