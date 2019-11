Neuigkeiten aus dem Paradies! Aktuell könnte Christin Kaeber wohl kaum glücklicher sein: Nicht nur, dass sie ihr erstes Kind, eine Tochter, erwartet, die Influencerin lässt momentan gemeinsam mit Freund Leons auf Mauritius die Seele baumeln. Trotz Traumkulisse vor der Tür versorgt die Schwangere ihre Fans auch weiterhin fleißig mit Schwangerschafts-Content. Zum Wochenwechsel postete sie jetzt einen neuen Schnappschuss ihrer wachsenden Babykugel und verrät, wie es ihr gerade geht.

"Ich frage mich, wann ich anfange, die letzten Monate zu realisieren? Noch nie habe ich mein Leben so intensiv und schnelllebig empfunden wie jetzt", hält Christin in ihrem Beitrag fest. Dazu teilt sie ein Bild, auf dem sie stolz ihren braun gebrannten Babybauch präsentiert. Mittlerweile ist die werdende Mama bereits in der 28. Woche – und kann selbst nicht fassen, wie schnell die Zeit während der Schwangerschaft vergeht. "Ganz ehrlich, wir merken es schon jetzt. Wo soll das noch hinführen? Leons denkt bereits an ihre ersten Schritte", verrät sie.

Bereits in einem früheren Posting erklärte die Polizistin, dass sie momentan kaum noch aus dem Strahlen herauskomme: "Ich könnte mir keine perfektere Familie vorstellen. Ich kann euch gar nicht beschreiben, wie glücklich ich bin." Bis Christin ihre kleine Tochter allerdings in die Arme schließen kann, muss sie sich wohl oder übel noch etwas gedulden.

Instagram / christinkaeber Christin Kaeber, November 2019

Instagram / christinkaeber Christin Kaeber auf Mauritius

Instagram / christinkaeber Christin Kaeber in Dubai

