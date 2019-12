Sie sind tatsächlich ein Paar! Nach seinem Coming-out bei Bachelor in Paradise wurde Bachelorette-Kandidat Rafi Rachek (29) bei einem leidenschaftlichen Kuss mit Prince Charming-Teilnehmer Sam Dylan (28) erwischt. Der hatte vor Kurzem noch abgestritten, dass zwischen den beiden mehr läuft. Der Kuss hätte nichts weiter zu bedeuten, beteuerte er. Mit diesem Versteckspiel ist jetzt aber endgültig Schluss: Rafi und Sam machen ihre Beziehung endlich offiziell!

"Wir sind jetzt ein Paar!", bestätigte Rafi gegenüber RTL. Wie happy sie miteinander sind, war den beiden in dem Pärchen-Interview deutlich anzumerken: Gefunkt hat es bei einem Blogger-Event, da gab es auch den ersten Kuss. Sein Coming-out ist Rafi sehr schwer gefallen, vor allem, weil er auf die Unterstützung seiner Familie verzichten muss. Auf Sam konnte er in dieser Zeit allerdings immer zählen: "Er hat mit mir gesprochen, war an meiner Seite. Hat mir auch Tipps gegeben."

Noch ist Rafi in der Öffentlichkeit allerdings ein wenig zurückhaltend: "Draußen würden wir uns, glaube ich, nie küssen. Aber wenn wir dann abends im Bett liegen, möchte Rafi dann schon gerne kuscheln", verriet Sam. Die beiden Turteltauben wollen in diesem Jahr auch schon die Weihnachtsfeiertage gemeinsam verbringen.

Promiflash Rafi Rachek und Sam Dylan 2019 in Hamburg

Instagram / houseofdylan Sam Dylan, TV-Darsteller

Instagram / rafirachek Rafi Rachek, bekannt aus "Die Bachelorette" und "Bachelor in Paradise"

