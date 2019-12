Samantha und Serkan sind ein Paar mit Überraschungseffekt! Mit dem Ziel, den Partner fürs Leben zu finden, bewarben sich beide bei Hochzeit auf den ersten Blick. Als sie sich schließlich zum Heiraten im Standesamt das erste Mal begegneten, wirkte es so, als würde die Steuerfachangestellte einen Rückzieher machen. Ratlos suchte sie den Blick zu ihrer Mutter, sagte letztendlich aber doch "Ja" – und bereut die Entscheidung nicht: Sam und Serkan sind mittlerweile ein Herz und eine Seele! Doch was denken die Eltern der Eheleute über ihren Schwiegersohn und ihre Schwiegertochter?

"Meine Familie war begeistert von ihr. Eine wunderschöne und bezaubernde junge Frau! Meine Tante wusste schon als sie den Raum betreten hat, dass sie 'Ja' sagt, während ich noch zweifelte, weil Samantha mich zappeln ließ", erinnerte sich der Bräutigam im Interview mit Promiflash. Auch Samanthas Lieblinge sind ganz begeistert von dem neuen Familienmitglied. "Meine Familie liebt ihn! Schon als er reinkam und sich bei meiner Mum mit einem Blumenstrauß eingeschleimt hat, waren alle hin und weg", plauderte die 32-Jährige lachend aus. "Serkan wurde von allen aufgenommen, als wäre er schon seit Jahren ein Teil der Familie. Er gehört jetzt einfach dazu", fuhr die Fitness-Liebhaberin fort.

Ob Samantha und Serkan der lebende Beweis dafür sind, dass aus Wissenschaft Liebe werden kann? In der vergangenen Folge von "Hochzeit auf den ersten Blick" schwärmten die beiden in den höchsten Tönen voneinander. "Ich habe das Gefühl, als ob ich dich seit Jahren kenne. Das ist unglaublich. So was hatte ich noch nie", strahlte Serkan. "Ich habe Schmetterlinge im Bauch, die von Tag zu Tag mehr werden und das Verliebtsein wächst von Tag zu Tag", legte seine Neu-Göttergattin nach.

"Hochzeit auf den ersten Blick" immer sonntags, um 17:30 Uhr, in Sat.1

Sat.1 / Christoph Assmann Serkan und Samantha während ihrer Trauung bei "Hochzeit auf den ersten Blick"

Sat.1 / Christoph Assmann Serkan und Samantha bei "Hochzeit auf den ersten Blick"

Sat.1 / Christoph Assmann Samantha und Serkan in der sechsten Folge von "Hochzeit auf den ersten Blick"

