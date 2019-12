Dass Katie Price (41) vor allem als sexy Skandal-Nudel bekannt ist, wissen viele. Dass ihr Sohn Harvey Price (17) schwer krank ist und ihre ganze Aufmerksamkeit benötigt, ahnen nur wenige. Der 17-Jährige kam mit massiven Entwicklungsstörungen zur Welt, die ihn geistig und körperlich zum Teil erheblich behindern. Nun richtet sich die alleinerziehende Mutter, die derzeit auch mit massiven Existenznöten kämpft, per YouTube-Video an die Öffentlichkeit – und gibt Einblicke in ihren Familien-Alltag. Sie offenbart dabei, dass ihr Sohn ohne Medikamente keinen einzigen Tag überstehen würde.

Auf ihrem YouTube-Kanal beantwortete Katie Price die am häufigsten gestellten Fragen zu ihrem Leben im Internet. Dabei ging es auch um das Krankheitsbild ihres Jungen: "Mein Sohn Harvey Price wurde blind geboren, er ist im autistischen Spektrum, hat das Prader-Willi-Syndrom, Tics, ADHS, eine entgegengesetzte Defizitstörung und es gibt noch vieles mehr." Die Big Brother-Gewinnerin offenbarte: "Er nimmt sechsmal am Tag Medikamente und wenn er seine Medikamente nicht einnimmt, wird er leider sterben."

Das britische Ex-Model ist Mutter von fünf Kindern, Harvey ist Katies ältester Sprössling. Sein Vater ist der ehemalige Profifußballer Dwight Yorke (48) aus Trinidad und Tobago. Die 41-Jährige wünscht sich von Herzen, dass endlich eine Beziehung zwischen Vater und Sohn entsteht. Die beiden sollen sich jedoch seit dreizehn Jahren nicht gesehen haben, gab Katie an.

Instagram / officialmrharveyprice Harvey Price im September 2019

Backgrid Katie und Harvey Price im Oktober 2019

Instagram / officialkatieprice Bestätigt Katie Prices Kinder, August 2019

