Weihnachten steht vor der Tür und die Stars sind schon in festlicher Stimmung! Bereits Ende November wurden Sängerin Jennifer Lopez (50) und Töchterchen Emme Maribel in kultigen Xmas-Pullovern gesichtet, Topmodel Hailey Bieber (23) zeigte sich kürzlich im Santa Claus-Look und auch die Kardashians scheint das Weihnachtsfieber inzwischen gepackt zu haben! Stolz präsentierte Khloe (35) bereits ihre riesige und üppig geschmückte Tanne. Ihre Tochter True (1) hat sogar einen eigenen Baum bekommen – und der ist ein absoluter Mädchentraum!

"Euch allen fröhliche Weihnachten! Wir haben gestern damit begonnen, unser Haus zu dekorieren, und True wurde mit diesem wunderschönen pinken Baum überrascht", schrieb Khloe jetzt via Instagram. "Ich kann wohl mit einiger Sicherheit sagen, dass sie ihn liebt" – tatsächlich ist die Freude der Einjährigen auf dem beigefügten Foto kaum zu übersehen: Total fasziniert starrt der Lockenkopf den neonpinken Kunstbaum an, der über und über mit Lichtern in der gleichen Farbe versehen wurde.

Dieses offensichtlich gelungene Geschenk hat True übrigens dem Künstler und Floristen Jeff Leatham (48) zu verdanken. Er ist für die meisten der spektakulären Blumenarrangements verantwortlich, die die Kardashians so gerne für ihre Partys bestellen. Was sagt ihr zu dem Bäumchen? Stimmt in unserer Umfrage unter dem Artikel ab!

Khloe Kardashian und True Thompson

Khloe Kardashian, November 2019

Travis Scotts Überraschung für Kylie Jenner

