Schon in drei Wochen steht Heiligabend an – und auch unter den Stars gibt es absolute Weihnachtsfans. Ganz vorne mit dabei ist beispielsweise Musikerin Jennifer Lopez (50), die sich gemeinsam mit Töchterchen Emme Maribel schon Ende November im kultigen Xmas-Pullover gezeigt hat. Auch Justin Biebers (25) Frau Hailey (23) ließ sich modisch nun offenbar vom anstehenden Fest der Liebe inspirieren: Ihr jüngstes Outfit erinnert nämlich ganz schön an ein Weihnachtsmann-Kostüm.

Wirft man nur einen flüchtigen Blick auf die Paparazzi-Bilder ihres Spaziergangs durch Los Angeles könnte man fast meinen, Santa Claus kommt einem entgegen! Für diesen Effekt sorgt vor allem die Farbkombination ihres Outfits: Hailey kleidete sich am vergangenen Montag in einen knallroten Oversize-Anzug – und trug darunter einen weißen Sweater sowie weiße Schuhe. Auf den zweiten Blick stechen dann aber doch die schlanke Figur und die stylischen schwarzen Accessoires der Blondine hervor, die gegen einen gewollten Weihnachtsmann-Look sprechen.

Ob Haileys weihnachtlicher Look nun beabsichtigt war oder nicht – fest steht: Ihr Götter-Gatte ist jedenfalls noch gar nicht in festlicher Stimmung! Als das Paar sich am Wochenende pünktlich zum ersten Advent an einem Straßenstand einen Tannenbaum zulegte, sprach Justins grimmiger Blick Bände.

