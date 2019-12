Verwöhnprogramm bei Kristen Stewart (29) und ihrer Liebsten! Nachdem die Schauspielerin knapp zwei Jahre eine On-Off-Beziehung mit dem Model Stella Maxwell (29) geführt hatte, scheint sie jetzt endgültig ihr großes Glück in der Drehbuchautorin Dylan Meyer gefunden zu haben. Schon seit über einem halben Jahr sind die beiden ein Paar und Kristen soll sogar schon übers Heiraten nachgedacht haben. Jetzt gönnten sich die Turteltauben erst mal einen entspannten Nachmittag beim Spa!

Fotografen erwischten Kristen und Dylan am vergangenen Montag in Los Angeles, als sie ihr Mani- und Pediküreprogramm beendet und das Nagelstudio verlassen hatten. Im entspannten Schlabber-Look liefen sie über den Parkplatz des Nail-Spas: Kristen trug einen weiten weißen Hoodie und kombinierte dazu eine lockere Sporthose und Dylan trug einen dunkelgrauen Pullover und eine blaue Jeans. Um ihre frische Pediküre nicht zu ruinieren, trugen sie ihre Schuhe in der Hand und liefen in Latschen und Flip Flops zu ihrem Auto.

Ihr Liebesglück scheint das frisch verliebte Paar in vollen Zügen zu genießen. Obwohl sich die Twilight-Darstellerin mit ihrer neuen Partnerin sehr sicher ist, ließ sie sich jedoch Zeit dabei, ihr ihre Gefühle zu gestehen. "Das erste Mal, dass ich Dylan gesagt habe, dass ich sie liebe, war recht spät und wir waren in einer abgeranzten Bar und ihre Freunde waren auch dabei. Als sie raus gegangen sind, platze es aus mir heraus", offenbarte sie bei einem Radio-Interview von SiriusXM.

Backgrid Kristen Stewart und Dylan Meyer in Hollywood

Backgrid Kristen Stewart und Dylan Meyer, Dezember 2019

Backgrid Kristen Stewart und Dylan Meyer in Hollywood

