Anna Hofbauer (31) teilt ihr Mama-Glück mit ihren Fans! Erst vor wenigen Stunden wurde bekannt: Die ehemalige Bachelorette und ihr Freund Marc Barthel (30) sind zum ersten Mal Eltern geworden. Schon Ende November hatte die Blondine verkündet, dass ihre Fruchtblase geplatzt sei. Danach wurde es lange still um sie. Grund dafür: Die Geburt verlief alles andere als reibungslos. Mittlerweile geht es dem kleinen Leo aber bestens. Mit einem rührenden Post begrüßt die frischgebackene Mutter ihren Sohn auf der Welt.

"Willkommen kleiner Leo Löwe, du starker Kämpfer!", schreibt Anna zu dem ersten Familien-Pic auf Instagram. Auch wenn die vergangenen Wochen ziemlich viel Kraft gekostet hätten, freue sich die 31-Jährige nun darauf, ihr neues Leben zu dritt zu beginnen. "In dieser Zeit habe ich vor Augen geführt bekommen, was im Leben wirklich wichtig ist: Gesundheit!!", fährt sie fort. Während Papa Marc auf dem Bild seinen Sohnemann im Arm hält, lehnt er seinen Kopf an seine Liebste. Ihrem Strahlen nach zu urteilen, scheint das Paar das Eltern-Dasein bereits total zu genießen.

Dass die drei sich so happy ablichten lassen können, ist nach den jüngsten Ereignissen alles andere als selbstverständlich. Weil Leo als Frühchen zur Welt gekommen war, versetzte er seine Familie in große Sorge. "Wir fühlten uns so hilflos. Niemand wollte eine Diagnose stellen. Sie haben Leo beatmet, ihm Antibiotika gegeben. Seine Augen schwollen an", erklärte Marc im Bunte-Interview. Bis es vor Kurzem endlich Entwarnung gab, hatte ihr Sprössling im Brutkasten liegen müssen.

P.Hoffmann/WENN.com Marc Barthel und Anna Hofbauer auf der "Mary Poppins"-Musicalpremiere in Hamburg

AEDT/WENN.com Anna Hofbauer beim Deutschen Schauspielerpreis in Berlin

AEDT/WENN.com Marc Barthel in Berlin

