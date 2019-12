Endlich hat das Versteckspiel für Rafi Rachek (29) und Sam Dylan (28) ein Ende! Nachdem der ehemalige Bachelorette-Boy bei Bachelor in Paradise sein Coming-out wagte, wurde er wenig später beim Knutschen mit dem Prince Charming-Teilnehmer erwischt. Anfangs beteuerte der Kuppel-Kandidat zwar noch, der Kuss hätte nichts bedeutet, aber schnell wurde klar: Bei den beiden geht mehr! Mittlerweile stehen die beiden endlich zu ihrer Romanze und sind offiziell ein Paar. Und wie es sich für Promi-Paare gehört, machte Sam seinem Partner nun eine herzzerreißende Liebeserklärung im Netz.

Auf Intagram postete er einen Schnappschuss, auf dem er sich an den 29-Jährigen schmiegt und sanft seine Hand auf dessen Brust legt. "Mit dir für immer", lauten seine Worte zu dem Pic. "Ich weiß es sind große Worte, aber dieses Gefühl, was ich für dich habe, hatte ich noch nie zuvor. Ich habe das gefunden, was ich immer gesucht habe. Mein Herz schlägt nur noch für dich", schrieb Sam weiter.

Auch Rafi teilte das Foto mit seinen Fans und Followern. "Ich bin so froh, dass ich dich gefunden habe und was zählt, sind einfach du und ich. Ich hätte nie gedacht, dass ich das mal zu einem Mann sagen kann: Ich liebe dich", fuhr auch er romantische Geschütze auf. Mit Sam an seiner Seite könne er jedes Abenteuer überstehen.

Promiflash Rafi Rachek und Sam Dylan 2019 in Hamburg

Instagram / houseofdylan Sam Dylan, "Prince Charming"-Kandidat

Wallocha,Stephan/ ActionPress "Bachelor in Paradise"-Kandidat Rafi Rachek

