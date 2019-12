Bonnie Strange (33) weiß ganz genau, wie sie ihren Körper in Szene setzen muss! Auf Social Media lässt das Model ihre Community täglich an ihrem Leben teilhaben und nimmt sie auf ihren Reisen an die schönsten Orte der Welt mit. Bei ihren Schnappschüssen geizt die Moderatorin auch nicht mit ihren Reizen und zeigt auch mal gern, wie Gott sie schuf. Nun posiert sie lasziv am Strand!

Via Instagram lässt die Ex von Wilson Gonzalez Ochsenknecht (29) ihre Fans an ihrer Auszeit auf Bali teilhaben. Dort nimmt die Mutter einer Tochter auch gelegentlich die ein oder andere Party mit. Wenn sie nicht gerade feiert, lässt sie am Strand ihre Seele baumeln. Auf ihrem jüngst geteilten Urlaubspic ist zu sehen, wie die Beauty in einem blauen Bikini bekleidet verführerisch in die Kamera schaut. In ihren Händen hält sie eine Kokosnuss. Dazu witzelte sie: "Hoppla, ich habe versehentlich die Kokosmilch verschüttet, nur um die Kokosnuss mit Tequila nachzufüllen."

Bei ihrer Community kommt der Post der gebürtigen Russin total gut an, wie zahlreiche Feuer- und Sabber-Emojis von ihren Followern unter dem Beitrag zeigen. Über Komplimente wie beispielsweise "Du bist eine Naturschönheit!" und "Du wirst immer schöner" durfte sich die Musikerin ebenfalls freuen. Musiker MC Fitti hinterließ sogar ein Herz-Emoticon unter dem Urlaubsschnappschuss.

Instagram / bonniestrange Model Bonnie Strange

Instagram / bonniestrange Bonnie Strange, Sängerin

ActionPress Bonnie Strange beim MAC Cosmetic Kunden Event im Ritz Carlton in Berlin

