Thomas Gottschalks (69) Rücktritt aus dem Radio scheint doch keine gesundheitlichen Gründe zu haben. Anfang der Woche machte der Moderator völlig überraschend das Ende seiner Sendung "Gottschalk – Die Bayern 1 Radioshow" offiziell. Bei der Bekanntgabe erklärte der TV-Star noch, dass seine Gesundheit ihm einen Strich durch die Rechnung mache – doch das scheint wohl nicht zu stimmen! Jetzt verrät er den wahren Grund für seinen Ausstieg.

In der ARD-Talkshow Maischberger – Die Woche erzählte er, dass sich seine Lebensumstände geändert hätten und somit auch seine Pläne. "Die wahren Gründe [...] wollte ich, wie das in solchen Fällen notwendig ist, nicht vorschnell irgendwo verkünden, weil sie noch nicht spruchreif sind", berichtete er im Gespräch. Daher habe er seinen Gesundheitszustand als Ausrede vorgeschoben. Im Interview ging der Entertainer noch näher auf seine künftigen Vorhaben ein: "Ich höre in München auf und fange woanders wieder an."

Thomas hatte seine Karriere in München bei dem Radiosender Bayern 3 begonnen und bekam kurz nach seinem Einstieg eine Festanstellung beim Bayerischen Rundfunk. Den Höhepunkt seiner beruflichen Laufbahn erreichte er als Moderator von Wetten, dass...? auf ZDF. Dort löste er den Erfinder der Show, Frank Elstner (77), ab.

ActionPress/Chris Emil Janßen Thomas Gottschalk auf der Frankfurter Buchmesse 2019

Getty Images Thomas Gottschalk im Oktober 2019

ActionPress/Backgrid Thomas Gottschalk 2019 in Berlin

