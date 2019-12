Na, da ist aber jemand gut gelaunt! Erst kürzlich hatte Justin Bieber (25) noch mit gegenteiliger Mimik beim Weihnachtsbaumkauf für Schmunzeln bei den Fans gesorgt. Auf eine festliche Tanne in den heimischen vier Wänden schien der Sänger nämlich so gar keine Lust zu haben. Schlecht gelaunt, mit mürrischem Gesichtsausdruck schlenderte Justin teilnahmslos mit Frau Hailey (23) in Richtung Verkaufsstand. Diesen Grinch-Eindruck scheint Justin nun wieder wettmachen zu wollen: Auf neuen Aufnahmen strahlt er nämlich bis über beide Ohren!

Gut gelaunt in die Adventszeit – das scheint jetzt Justins Motto zu sein! Nur zwei Tage nach dem Depri-Ausflug zeigte sich der 25-Jährige am Dienstag mit einem Freund in Los Angeles alles andere als deprimiert: Er konnte gar nicht mehr aufhören zu strahlen, als er eine Gebäudetreppe hinaufstieg. Dabei war der Popstar auch deutlich fröhlicher gekleidet: Er hatte sich an diesem Tag für einen weißen John Mayer-Tour-Hoodie entschieden und kombinierte diesen mit einer hellgrünen Jogginghose.

Offenbar war der "I Don't Care"-Interpret an diesem Tag in allerlei Hinsicht besonders motiviert – und in besinnlicher Stimmung. Auf Instagram ließ er seine Fans an seinen Vorsätzen teilhaben: "Ich habe mir für diese festliche Saison vorgenommen, alle meine Schwächen in den Griff zu bekommen und an ihnen zu arbeiten – für mich und für diejenigen, die ich liebe", schrieb er zu einem Foto von einem Weihnachtsbaum.

