Erst vor Kurzem jährte sich der Todestag von Jens Büchner (✝49) zum ersten Mal. Der Verlust macht seiner Witwe Daniela (41) weiterhin schwer zu schaffen. Im Netz widmet sie ihrem verstorbenen Mann regelmäßig emotionale Worte. Nun erreichte sie ein ganz besonderes Erinnerungsstück ihrer gemeinsamen Liebe – und zwar ihr Brautstrauß. Ihre gute Freundin Anja Rascher, die die Blumen damals gefangen hatte, schickte sie Danni zu – eine Geste, die die 41-Jährige sehr gerührt hat.

Als sich die Goodbye Deutschland-Stars im Juni 2017 auf Mallorca das Jawort gaben, war auch Anja mit ihrem damaligen Freund Marc Terenzi (41) unter den Gästen und fing das kleine Gesteck aus weißen und rosafarbenen Rosen. "Ich hatte den Strauß in meinem Gartenhäuschen aufbewahrt und jedes Mal, wenn ich daran vorbei gelaufen bin, musste ich an diesen schönen Tag denken. Danni war so glücklich", erklärte Anja im Bild-Interview. Nachdem Marc und sie sich im vergangenen Frühjahr getrennt hatten, beschloss sie, Danni die Blumen zu überlassen.

Die Fünffach-Mutter habe ihr daraufhin direkt eine Nachricht geschrieben und sich bedankt. "So so schön... einzigartig, ergreifend", freute sich Anja. Der Strauß habe bereits einen ganz besonderen Platz in Dannis Zuhause: Er hänge direkt neben Jens' Urne. Außerdem enthielt das Paket noch eine Feder. "Die habe ich gefunden, kurz nachdem Marc und ich von Jens' Tod erfahren hatten. Wie eine Feder von den Flügeln eines Engels. Sie ist nun auch bei Danni", bemerkte die 32-Jährige.

