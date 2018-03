Sie haben sich also endlich getraut! Den gestrigen Tag werden Jens Büchner (47) und Daniela Karabas so schnell nicht vergessen: Bei strahlendem Sonnenschein gab sich das Paar in einer mallorquinischen Finca unter freiem Himmel das Jawort. Auch die Fans fieberten eifrig mit ihrem Lieblings-Auswanderer mit, schließlich gestalteten sich die letzten Tage und Wochen vor der Hochzeit ziemlich turbulent. Aber genau für diesen Wahnsinn liebt die frisch Vermählte ihren Malle-Chaoten wohl. Die Eheleute zeigen sich auf Facebook jetzt nämlich überglücklich: "Es war ein traumhafter Tag und wir sind megaglücklich. Wir bekommen minütlich Nachrichten", bedanken sie sich bei ihrer Community für die zahlreichen Glückwünsche.



