Um den einstigen Stern am Popstar-Himmel,Kesha (32), ist es in den vergangenen Jahren musikalisch ruhig geworden. 2014 machte die "TiK ToK"-Interpretin mit unschönen Nachrichten auf sich aufmerksam: Sie lieferte sich einen Gerichtsstreit mit ihrem einstigen Produzenten Dr. Luke (46). Er soll sie angeblich körperlich, seelisch und sexuell misshandelt haben - Verwirrung pur, denn richtig geklärt wurde der Fall bis heute nicht. Mittlerweile geht es bei der Sängerin aber wieder bergauf: Sie schlenderte Kesha jetzt ziemlich entspannt und – fast unerkannt – über einen Flughafen-Terminal!

Paparazzi erwischten die 32-Jährige am Mittwoch in ziemlich lässiger Montur am Airport von Los Angeles. Lässig flanierte die Musikerin in ihrem pinken Jogginganzug mit einer Freundin durch die Abfertigungshalle. Bei ihrem Look musste man aber tatsächlich zweimal hinschauen – immerhin tarnte sich Kesha gut mit einer dunklen Sonnenbrille.

Erst im Sommer dieses Jahres überraschte die Künstlerin mit einer kompletten Typveränderung. Fotografen lichteten die gebürtige Kalifornierin im Juli zum ersten Mal mit brauner, statt blonder Haarpracht ab. An der Seite ihres Freundes Brad Ashenfelter war Kesha auch da zuerst nicht erkannt worden.

tony/X17online.com Kesha, Sängerin

Anzeige

tony/X17online.com Sängerin Kesha mit einer Freundin

Anzeige

RCF / MEGA Kesha bei der Saks x Stonewall In Party in New York

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de