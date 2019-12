Weihnachtsstimmung bei Selma Blair (47) und ihrem Freund! Der Schauspielerin scheint es nach ihrer Chemotherapie, der sie sich wegen ihrer MS-Diagnose erst vor Kurzem unterziehen musste, wieder deutlich besser zu gehen. Erst vor einigen Tagen genoss sie auf einem Markt in LA einen schönen Familienausflug. Jetzt wagt sie sich gemeinsam mit ihrem Liebsten David Lyons in das vorweihnachtliche Shopping-Getümmel. Dabei schlendert sie sichtlich gut gelaunt durch die Läden!

Am vergangenen Dienstag wurden sie und und ihr Liebster in einem Geschenkartikelladen in Los Angeles von Paparazzi erwischt. Vor einem Stand mit Weihnachtsdeko schienen die beiden offensichtlich Spaß zu haben, denn die "Hellboy"-Darstellerin musste so stark lachen, dass sie sich sogar die Hand vor ihr Gesicht hielt. Der Shopping-Tag war jedoch für das Paar nicht nur amüsant, sondern auch erfolgreich: Mit vollen Tüten und völlig unbeschwert liefen sie schließlich gemeinsam zurück zum Auto.

Die 47-Jährige hat ihre Lebensfreude, trotz der Steine, die ihr mit ihrer Krankheit in den Weg gelegt wurden, nicht verloren. Weil Selma öffentlich mit ihren gesundheitlichen Problemen umgeht, ist sie für viele ein wahres Vorbild geworden. Immer wieder beweist sie, dass sie sich trotz einiger Rückschläge nicht unterkriegen lässt.

PG/BauerGriffin.com / MEGA David Lyons und Selma Blair in Los Angeles

PG/BauerGriffin.com / MEGA David Lyons und Selma Blair, 2019

PG/BauerGriffin.com / MEGA Selma Blair und David Lyons, Dezember 2019

