Gesundheits-Update von Selma Blair (47): Die Hollywood-Schauspielerin, die durch Film-Erfolge wie "Natürlich Blond", "Hellboy" oder "Eiskalte Engel" bekannt wurde, bekam im Sommer 2018 Multiple Sklerose diagnostiziert und ging im folgenden Winter damit an die Öffentlichkeit. Seitdem ließ sie ihre Fans an ihrem Kampf gegen die tückische Krankheit, die das zentrale Nervensystem des menschlichen Körpers befällt, teilhaben. Wegen der Behandlungen, die körperlich höchst belastend sind, verlor Selma ihre Kraft und ihr Haar. Nun scheint sich ihr Körper zu erholen, wie aktuelle Foto-Aufnahmen zeigen.

Die "Another Life"-Darstellerin wurde in Los Angeles von Paparazzi bei einem Spaziergang angetroffen. Auf den daraus entstandenen Fotos wird sichtbar, dass Selmas Haar zu einem üppigen Flaum nachgewachsen ist – wenn auch in Grau. Trotz Sonnenbrille und Schal konnte man in ihrem Gesicht ein deutliches Grinsen erkennen. Zudem hatte man die US-Amerikanerin zuvor immer mit einer Gehhilfe laufen sehen, doch bei diesem Ausflug kam Selma ganz ohne Stütze zurecht. Es scheint, als wäre sie auf dem Weg der Besserung.

Selmas bekannteste Rolle ist wohl ihre Darstellung der tollpatschigen Cecile Caldwell in "Eiskalte Engel". Das weltbekannte Teenie-Drama mit Reese Witherspoon (43) und Ryan Phillippe (45) in den Hauptrollen wurde in diesem Jahr 20 Jahre alt. Vor Kurzem feierte Selma eine Reunion mit Roger Kumble (53), dem Regisseur des Film-Hits.

Backgrid Selma Blair, Hollywood-Schauspielerin

Anzeige

Sipa Press Selma Blair und Sarah Michelle Gellar

Anzeige

Getty Images Selma Blair, Schauspielerin

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de