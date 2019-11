Selma Blair (47) zeigt sich nach schwierigen Monaten endlich wieder total unbeschwert. Die Schauspielerin machte vor einigen Monaten ihre Multiple-Sklerose-Diagnose öffentlich – eine Erkrankung, die das zentrale Nervensystem befällt. Bis zuletzt unterzog sich die 47-Jährige deswegen einer Chemotherapie, weshalb ihre Haare ausgefallen waren. Die strapaziöse Behandlung scheint die "Hellboy"-Darstellerin nun aber ganz gut überstanden zu haben: Sie zeigt sich jetzt total gelassen mit ihrer Familie bei einem Ausflug.

Den Sonntagnachmittag verbrachte Selma beim entspannten Marktbummel in Los Angeles. Dabei verbrachte sie nicht nur einige Stunden bei gutem Essen und Gelächter mit ihrem Sohn und ihrer Stieftochter, sondern auch mit ihrem Freund David Lyons. Das Paar warf sich verliebte Blicke zu und kuschelte innig zwischen den Marktständen. Selma konnte sich dabei sogar wieder ganz frei bewegen: Aufgrund der belastenden MS-Behandlung war sie eine Zeit lang auf eine Gehhilfe angewiesen – mittlerweile ist sie wieder bei Kräften und kann ohne Unterstützung laufen.

Auch die Haare der Ex von Ahmet Zappa wachsen schon wieder nach: Selma trägt zurzeit einen raspelkurzen Haarschnitt in natürlichem Grau. Mit peppigen Accessoires wie einem süßen Haarreif setzt sie ihr Haupthaar neuerdings in Szene.

Backgrid; ActionPress Selma Blair und ihr Sohn Arthur

Backgrid; ActionPress David Lyons und Selma Blair

Backgrid; ActionPress Selma Blair, Schauspielerin

