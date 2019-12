Dieser Babybauch kann sich mittlerweile wirklich sehen lassen! Erst vor wenigen Wochen hatte Iskra Lawrence eine süße Neuigkeit verkündet: Das Curvy-Model und ihr Partner Philip Payne werden Eltern – und das trotz elfjähriger Einnahme der Pille. Mittlerweile kann die Blondine ihre Schwangerschaftsrundungen kaum noch verstecken: Auf einem Event setzte Iskra ihre runde Körpermitte nun gekonnt und voller Stolz in Szene!

Sie strahlte nur so mit den Blitzlichtern der Fotografen um die Wette! Die zukünftige Mutter war am Mittwoch zu Gast bei den Women of Worth Awards in New York. In einem eng anliegenden, mit Pailletten besetzten lila Glitzerkleid flanierte die 29-Jährige über den roten Teppich der Veranstaltung. Immer wieder streichelte die Bald-Mami ihren Babybauch und wirkte dabei über die Maßen glücklich.

Iskra befindet sich aktuell in der 20. Schwangerschaftswoche und hat erst vor wenigen Tagen einen richtigen Babybauchschub bei sich feststellen können. "Die letzten vier Monate sind nur so dahingeflogen und mein Bauch ist endlich sichtbar geworden", schrieb die zu einem Posting.

Getty Images Iskra Lawrence und Philip Payne im Mai 2019

Anzeige

Getty Images Iskra Lawrence, Model

Anzeige

Instagram / iskra Iskra Lawrence, Curvy-Model

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de