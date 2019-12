Was ist denn da nur los bei Lily James (30) und Matt Smith (37)? Der Beziehungsstatus der beiden Schauspieler ist derzeit rätselhaft. Nach fünf gemeinsamen Jahren wurde das Paar über Wochen nicht mehr zusammen gesehen. Und dann machten auch noch Gerüchte die Runde, dass der The Crown-Darsteller mit seiner Kollegin Claire Foy (35) angebandelt haben soll. UNd während Matt sich mit seiner 35-jährigen Schauspielpartnerin zum Abendessen verabredet hatte, war auch Lily mit einem anderen Mann unterwegs!

Bei den British Fashion Awards, die am Montag in der Londoner Royal Albert Hall stattfanden, posierte die 30-Jährige ohne ihren Partner für die Kameras. Doch bei der Afterparty war die Downton Abbey-Darstellerin dann nicht mehr alleine. Es war allerdings nicht Matt, sondern Schauspieler Max Ianeselli, der an ihrer Seite gesichtet wurde. Am Ende der Veranstaltung stiegen die beiden sogar gemeinsam in ein Taxi. Ob sich Lily für ihre Begleitung in das heiße Outfit aus einem knappen, glänzenden Trenchcoat und silbernen High Heels geworfen hatte?

Auch Matt ist zwei Tag später solo in einen Party-Abend gestartet: In einem Club im Londoner Stadtteil Notting Hill feierte der Brite zusammen mit Sängerin Rita Ora (29) den Geburtstag von Reality-TV-Star Vas J Morgan. Besonders happy wirkte der 37-Jährige auf den Paparazzi-Aufnahmen allerdings nicht, als er sich nach der Sause auf den Weg nach Hause machte.

