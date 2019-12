Olivia Jade Giannulli (20) gewährt ihren Followern tiefe Einblicke. Knapp neun Monate ist es her, dass der Bestechungsskandal ihrer Eltern Lori Loughlin (55) und Mossimo Giannulli ans Licht gekommen ist. Die beiden sollen insgesamt 500.000 Dollar an Elite-Universitäten in den USA gezahlt haben, damit ihre Töchter dort studieren können. Seit Juli war es deshalb im Netz still um Olivia. Doch jetzt meldet sich die Beauty mit einem offenherzigen Bild zurück!

Auf ihrem Instagram-Profil postete die 20-Jährige am Mittwoch ein Bild von sich, scheinbar direkt aus dem Bett. Auf dem Selfie trägt Olivia ein schwarzes Top mit Spaghettiträgern und einem tiefen Ausschnitt, der ihre Oberweite in Szene setzt und dabei wenig Raum für Fantasie lässt. Die junge Frau lächelt und hält sich ihre Finger vor das Gesicht, während sie die Augen geschlossen hat. Dazu schrieb sie: "Ich hoffe, ihr habt einen wunderschönen Tag." Auf einer weiteren Aufnahme blickt sie mit einem leichten Schmunzeln in die Kamera.

Erst vor einigen Tagen gab die Tochter der Full House-Darstellerin ihr Comeback auf ihrem YouTube-Kanal. Dabei zeigte sich die Brünette in einem Video unsicher und erklärte ihrer Community, sie dürfe aus juristischen Gründen nichts zu dem Prozess ihrer Eltern sagen.

Instagram / oliviajade Olivia Jade Giannulli im Dezember 2019

Instagram / oliviajade Olivia Jade Giannulli im Dezember 2018

Instagram / oliviajade Olivia Jade Giannulli, YouTuberin

