Endlich können Rafi Rachek (29) und Sam Dylan (28) ihre Liebe genießen! Schon seit Wochen hatten sich die hartnäckigen Gerüchte gehalten, dass der ehemalige Bachelorette-Kandidat und der Prince Charming-Teilnehmer ein Paar seien. Am Mittwochmorgen gaben die beiden dann bekannt: Die Spekulationen stimmen – sie sind verliebt. Die große Neuigkeit sorgte auch bei ihren Promi-BFFs für große Freude: Zahlreiche Bekanntheiten gratulierten bereits im Netz!

Auf seinem Instagram-Profil veröffentlichte Rafi das allererste Pärchenfoto mit seinem Schatz: Überglücklich strahlt der 29-Jährige darauf in die Kamera, während Sam sich an ihn schmiegt. Seine Fans und Freunde sind begeistert: "Ich freu mich so für euch! Wünsche euch alles Glück dieser Welt!", schrieb Evanthia Benetatou (27). Bachelor in Paradise-Mitstreiter Aurelio Savina (41) kommentierte den Beitrag mit: "Euch alles Gute!", während Natascha Ochsenknecht (55) ins Schwärmen geriet: "Ihr Süßen! Das freut mich!"

Sam postete auf seinem Account das gleiche Bild mit seinem Partner – und versah es mit einer rührenden Liebeserklärung: "Ja, ich weiß, es sind große Worte, aber dieses Gefühl, was ich für dich habe, hatte ich noch nie zuvor!" Der Influencer erklärte weiter, er habe in Rafi das gefunden, was er immer gesucht habe.

Getty Images Rafi Rachek bei der Berlin Fashion Week

Anzeige

Instagram / houseofdylan Sam Dylan, "Prince Charming"-Kandidat

Anzeige

Promiflash Rafi Rachek und Sam Dylan 2019 in Hamburg

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de