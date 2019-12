Sängerin Halsey (25) schockte diese Woche ihre Follower! Ihren aktuell letzten öffentlichen Auftritt absolvierte die Sängerin vor einigen Tagen, bei den diesjährigen ARIA Awards im australischen Sydney. Bei der Preisverleihung zeigte sich die Künstlerin in einem außergewöhnlichen Look und tollem Make-up. Am vergangenen Mittwoch gab sie dann ein kleines Update auf ihrem Social-Media-Account: Doch ihr Auge zierte plötzlich ein dickes Veilchen!

In ihrer Instagram-Story teilte die Musikerin einen kurzen Clip, in dem sie sich selbst filmte und ihren Fans einen Bluterguss zwischen Auge und Nasenwurzel präsentierte. "Ich habe meine Nase gebrochen", schrieb sie zu dem Posting – doch fügte einen Smiley an. Scheinbar ist die Verletzung nur halb so schlimm – auch zu einem kleinen Lächeln konnte sich die 25-Jährige durchringen.

Wie sich Halsey den Bruch zugezogen hat, verrät sie in dem Clip allerdings nicht. Die US-Amerikanerin befindet sich allerdings inmitten in einer geschäftigen Phase: Am 6. Dezember brachte sie zwei neue Songs heraus, im Januar folgt dann ihr drittes Album "Manic". Bis zu ihrer im Februar anstehenden Welttournee wird das Veilchen bestimmt verschwunden sein.

Actionpress/ Australian Press Agency via ZUMA Halsey bei den ARIA Awards 2019

Getty Images Sängerin Halsey

Getty Images Halsey 2019 in Nashville

