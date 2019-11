Hat sie nun oder hat sie nicht? Unternehmerin Kris Jenner (64) muss sich seit Jahren dem Gerücht um eine Affäre mit O.J. Simpson (72) stellen. Damals war die erfolgreiche Powerfrau mit dem aufstrebendem Anwalt Robert Kardashian (✝59) verheiratet. Gemeinsam hat das Paar vier Kinder: Kourtney (40), Kim (39), Khloé (35) und Robert (32). Zum engen Familienkreis gehörten der ehemalige Football-Star Simpson sowie seine Ex-Frau Nicole Brown (✝35) Simpson – aber lief da wirklich etwas zwischen Kris und O.J. Simpson?

In der neuen Folge von Keeping Up with the Kardashians äußerte sich die Amerikanerin zum angeblichen Liebesverhältnis, nachdem einige US-Boulevardzeitungen erneut darüber berichtet hatten. "Sie haben geschrieben, dass ich mit O.J. Simpson geschlafen habe", sagte Kris. "Es ist wirklich pathetisch, dass die Gerüchte immer zum Todestag von Nicole Brown durch die Medien wiederbelebt werden. Das ist wirklich geschmacklos und ekelhaft." Emotional berührt, habe sich die 64-Jährige jetzt dazu entschieden mit ihrem Team gerichtliche Schritte einzuleiten. Unter Tränen gestand Kris: "Ich habe so genug von blöden Meldungen über Dinge, die nie geschehen sind."

Der Fall hatte für großes Aufsehen gesorgt: Kris war eng mit der Ex-Frau von Simpson, Nicole Brown Simpson, befreundet, die 1994 zusammen mit ihrem Freund Ron Goldman in Kalifornien ermordet wurde. Der Hauptverdächtige: O.J. Simpson. Er wurde von Robert Kardashian verteidigt und erhielt im Oktober 1995 einen Freispruch.

ActionPress Unternehmerin Kris Jenner im Januar 2019

Getty Images Ex-NFL-Star O.J. Simpson im Oktober 2001 vor Gericht

Getty Images Anwalt Robert Kardashian mit O.J. Simpson im Mai 1995 vor Gericht

