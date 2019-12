So langsam wird das Eis dünner bei Dancing on Ice! Sechs Kandidaten kämpfen aktuell noch um den Sieg – darunter auch Schauspielerin Lina Larissa Strahl (21). Gemeinsam mit ihrem Profi-Partner Joti Polizoakis (24) hat die ehrgeizige Beauty in der vergangenen Show eine Bestwertung von 27,5 Punkten abgestaubt. Die Blondine zählt definitiv zu den absoluten Favoriten des TV-Wettkampfs. Doch genau dieser Erfolg wird nun zum Problem: Vor lauter Druck, ihr hohes Level zu halten, haben sich Lina und Joti jetzt in die Haare bekommen!

Vor allem beim täglichen Training für die heutige Show flogen mächtig die Fetzen. "Die Stimmung zwischen mir und Lina war sehr angespannt. Das war so wie der erste Streit in einer Ehe!", schildert Joti im Sat.1-Interview. Gefühlstechnisch sei es für Lina die bisher härteste Woche bei "Dancing on Ice" gewesen. "Du hast halt diesen Druck, dass du es einfach hinkriegen musst. Dieser Druck liegt in der Halle und der stresst. Wir sind ja eigentlich wie ein Herz und eine Seele, aber in den letzten Tagen sind wir einfach nicht auf einen Nenner gekommen", erklärt die 21-Jährige ihr Dilemma.

Angst, dass sich ihr Zoff beim Training auf ihre Kür und den Live-Auftritt auswirken könnte, hat Lina aber nicht. "Egal was passiert – wir gehen als Freunde aufs Eis, oder als Ehepaar!", witzelt die Musikerin. Was denkt ihr: Können die beiden ihre Leistung bei "Dancing on Ice" halten? Stimmt in unserer Umfrage unter dem Artikel ab!

