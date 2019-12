Wer ist euer "Dancing on Ice"-Favorit in der fünften Show?

Wer wird auf dem Eis die Zuschauer in seinen Bann ziehen? Heute Abend werden die verbliebenen sechs Promi-Eiskunstläufer mit ihren Profis wieder auf dem kühlen Glatt bei Dancing on Ice ihr Können präsentieren. Nachdem in der vergangenen Woche Klaudia Giez' (23) und Jenny Elvers' (47) Performances nicht überzeugt haben und sie nach dem Skate-Off ausgeschieden sind, kämpfen nun noch Lina Larissa Strahl (21), Nadine Angerer (41), Eric Stehfest (30), André Hamann (32), Peer Kusmagk (44) und Joey Heindle (26) um den Sieg. Doch wer hat für euch schon jetzt die Eiskrone gewonnen?

Überraschend gute Kritik durfte in Show vier Peer Kusmagk einstreichen. Nachdem er sonst oft kritisiert worden war, überzeugte er mit seinem energetischen Tanz – und konnte 18,5 Punkte einfahren. Für gemischte Gefühle bei der Jury sorgte hingegen André Hamann. Während das Männermodel Katharina Witt (54) und Judith Williams (47) begeistern konnte, fand Daniel Weiss (51) für die romantische Einlage weniger gute Worte. Lina Larissa Strahl verschlug hingegen allen die Sprache! Sie sorgte mit ihrem Auftritt für einen wahren Gänsehautmoment – rührte Judith sogar zu Tränen und wurde dafür mit 27,5 Juroren-Zählern belohnt.

Für ordentlich Stimmung und gute Laune sorgte dafür Joey Heindle. Zu "Barbie Girl" verzauberte er in den Armen seiner Partnerin Ramona Jury und Publikum. Auch Eric Stehfest blieb seiner Spitzenleistungslinie treu. Er brillierte mit einem peppigen Schlittschuhtanz und holte damit 25 Punkte. Nadine Angerer hat sich laut Jury-Urteil deutlich gesteigert in den vergangenen Wochen. Auch wenn sich Judith, Kathi und Co. etwas mehr Eleganz gewünscht hätten, schaffte es auch die Torhüterin in die nächste Runde. Wer ist euer Favorit? Stimmt in der Umfrage ab!

SAT.1/Willi Weber Peer Kusmagk und Kat Rybkowski bei "Dancing on Ice", 2019

SAT.1/Willi Weber Lina Larissa Strahl und Tanzpartner Joti bei "Dancing in Ice"

Jens Krick / Future Image / ActionPress Nadine Angerer und David Vincour

