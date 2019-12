Kylie Jenner (22) bringt den Schnee mit ihren heißen Kurven zum Schmelzen! Die junge Unternehmerin liebt es, ihren knackigen Body so richtig in Szene zu setzen: Ob im knappen Bikini am Pool oder als Playboy-Bunny zu Halloween – die Mutter der kleinen Stormi (1) lässt keine Gelegenheit aus, sich so verführerisch wie möglich zu präsentieren. Davon halten sie auch Minusgrade nicht ab: Kylie posierte nun als sexy Schneekönigin im Winterwunderland!

Auf ihrem Instagram-Profil veröffentlichte die 22-Jährige am Donnerstag gleich mehrere Schnappschüsse, die sie unter anderem mit ihrer Freundin Yris Palmer vor einer idyllischen Schneekulisse zeigen. In einem hautengen, weißen Jumpsuit, den sie mit einem ebenfalls weißen Chanel-Schal inklusive passender Pulswärmer kombinierte, blickt der Keeping up with the Kardashians-Star in die Kamera – natürlich gewohnt lasziv! Das Bild kommentierte Kylie zudem frech mit: "Elsa wer?" – und machte damit klar: Schneekönigin Elsa aus dem Disney-Film Frozen hat keine Chance gegen sie!

Doch die jüngste Halbschwester von Kim Kardashian (39) macht nicht nur in Weiß eine gute Figur: Auf einem weiteren Schnappschuss zeigt sich die Selfmade-Milliardärin in schwarzer Lederhose, farblich passendem Rollkragenpullover, langen Lederhandschuhen und schwarzen Ohrenschützern – und könnte damit beinahe als eisiges Bond-Girl durchgehen!

Instagram / kyliejenner Yris Palmer und Kylie Jenner

Instagram / kyliejenner Kylie Jenner, Unternehmerin und Reality-TV-Star

Instagram / kyliejenner Kylie Jenner, US-amerikanischer Medienstar

