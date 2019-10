Hot, Hotter, Kylie! Selfmade-Milliardärin Kylie Jenner (22) ist bekannt für ihre freizügigen Outfits sowie ihre imPOsanten Beträge auf ihren Social-Media-Kanälen. Mal zeigt sie sich nackt im Bett, mal sieht man nur die wohlgeformte Kehrseite der 22-Jährigen. Dass sie sich auch an Halloween nicht zurückhalten wird, lag nahe. Und tatsächlich: In einem heißen Bunny-Kostüm mit Mega-Ausschnitt feierte Kylie eine fette Playboy-Party!

Auf Instagram teilte Kylie mehrere Schnappschüsse der "Playboy-Party", wie sie diese betitelte: Zusammen mit ihrer neuen BFF Anastasia Karanikolaou geizte sie auf einer privaten Feier in Beverly Hills nicht mit ihren Reizen. Die Outfits der Damen sahen in der Tat eher nach Playboy als nach Halloween aus: Knappe Kostüme, tiefe De­kolle­tés, enge Samt-Bodys und Fliegen als Choker. Kylies Fans waren von diesem Look sowohl begeistert als auch schockiert. "Du siehst einfach so bombastisch gut aus. Wow", schrieb eine Nutzerin. Ein anderer User fragte sich hingegen, wie Kylie sich als Stormis Mutter auf solch freizügige Weise in den Medien präsentieren könnte. Mit dieser Meinung war er nicht alleine. "Zieh dir mal was an, Mädchen", fand auch ein weiterer Follower.

Übrigens war Kylie nicht die einzige bekannte Promi-Dame auf dieser Party. Auch Paris Hilton (38) ließ es sich nicht nehmen, in einem knappen Matrosen-Kostüm ordentlich mitzufeiern. Ihr tief ausgeschnittenes, blaues Marine-Jäckchen, unter dem ihr roter Push-up-BH hervorblitzte, reihte sich in die anderen heißen Outfits ein.

Instagram / kyliejenner Kylie Jenner und Anastasia Karanikolaou, Oktober 2019

Instagram / kyliejenner Kylie Jenner im Oktober 2019

Instagram / jessicacarter94 Paris Hilton, Beverly Hills, Oktober 2019

