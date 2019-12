Hat David Charvet gerade keine Lust, sich zu rasieren? Der 47-Jährige hatte so einige TV-Auftritte. Den meisten Zuschauern wird er wohl immer in seiner Rolle als Matt Brody in der Kultserie Baywatch in Erinnerung bleiben. Der Schauspieler hatte sich in drei Staffeln zum Frauenschwarm gemausert, bis es sich 1995 vom Set verabschiedete. Nun sind über 20 Jahre vergangen – ist der gebürtige Franzose bis heute seinem bubihaften Surfer-Look treu geblieben?

Am Dienstag wurde David in Los Angeles von Paparazzi bei einem Mittagessen mit Freunden abgelichtet. Die Bilder zeigen: Die Jahre sind zwar nicht spurlos an ihm vorbeigegangen, doch sein Sex-Appeal hat er behalten. Im Gegensatz zu früher lässt sich der Familienvater nun einen grauen Bart stehen und sein braunes Haar trägt er nach hinten gekämmt.

Ansonsten ist es ruhig um den "Prince Charming"-Darsteller geworden. Seinen bis dato letzten Job vor der Kamera hatte er 2013 für "Prisoners Of The Sun". Daneben hatte David mit seinem Privatleben Schlagzeilen gemacht: Im April 2018 hatte er sich nach fast sieben Jahren Ehe von seiner Frau Brooke Burke getrennt.

KAT / MEGA Schauspieler David Charvet

HOLLYWOOD PIX Pamela Anderson, David Charvet, Alexandra Paul und Yasmine Bleeth in "Baywatch"

Getty Images Brooke Burke und David Charvet 2017

