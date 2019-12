Was für eine großzügige vorweihnachtliche Geste! Bibi (26) und Julian Claßen (26) sind neben ihren oft ausgefallenen YouTube-Videos auch noch für etwas anderes bekannt: Ihr großes Herz für Menschen, denen es nicht so gut geht wie ihnen selbst. So verteilten sie beispielsweise im vergangenen Jahr Care-Pakete an Obdachlose. In diesem Jahr dachte sich das Ehepaar eine noch größere Aktion aus: Es verschenkte Autos an wildfremde Leute!

Dafür kauften sich Lios (1) Eltern bei einem Autohändler zwei Gebrauchtwagen – einen VW Beatle und einen Fiat Punto, wie sie in ihrem neuesten YouTube-Video zeigen. Damit stellten sich die Netzgrößen an einen Kölner Bahnhof und hielten dort nach Menschen mit Führerschein, aber ohne eigenen fahrbaren Untersatz Ausschau. Den VW schenkten sie schließlich einer jungen Mami, die Bibi erst mal von ihrem Glück überzeugen musste: "Würdest du dich freuen, wenn der dir gehört? Das ist keine Verarsche, wir schenken dir das Auto – einfach so." Dankend und völlig überwältigt nahm die Frau das Gefährt entgegen. Auch der zweite Wagen fand einen neuen Besitzer: Die Influencerin und ihr Mann übergaben ihn einer anderen Frau, die vor Freude sogar ein paar Tränchen verdrückte!

"Das war eines der größten Projekte, das wir bisher in unserer YouTube-Karriere umgesetzt haben", fasste die Blondine am Ende des Clips den aufregenden Tag zusammen. Wie findet ihr die großmütigen Geschenke der Claßens? Stimmt in der Umfrage ab!

