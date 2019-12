Marc Eggers (33) scheint seine Köln 50667-Figur wirklich zu lieben! Seit diesem Jahr ist der Hottie Teil des Casts der Vorabend-Soap. Dort verkörpert der Fitness-Liebhaber den selbstbewussten und ehrlichen Polizeibeamten Phil Hensing, der auch seit Kurzem mit Lina Windhof (Margarita Nigmatullin, 24) zusammen ist. Offenbar kann das Male Model sich wunderbar mit seiner Rolle identifizieren: Jetzt betonte Marc nämlich, dass er im realen Leben auch gerne Phil Hensing heißen würde!

In einem gemeinsamen YouTube-Video beantworteten er und seine "Köln 50667"-Kollegin Margarita nun einige Fan-Fragen – darunter auch wie sie gerne heißen würden, wenn sie es sich selbst aussuchen könnten. Der Muskelberg musste nicht lange überlegen: "Phil Hensing will ich heißen – aus Marc Eggers würde ich echt gerne Phil Hensing machen." Auch Maddy findet: "Das würde viel besser zu dir passen. Du siehst gar nicht aus wie ein Marc." Sie selbst würde am liebsten Ella heißen. "So wie meine Oma."

Eine andere häufig gestellte Frage ihrer Fans beantworteten die Mitbewohner nicht in dem Clip: Sind sie nun ein Paar oder nicht? Da Maddy und Marc sehr viel Zeit miteinander verbringen und offenbar eine super Chemie haben, gibt es schon länger Paar-Gerüchte um die beiden. Promiflash konnte sie Mitte November außerdem beim Turteln beobachten: Während einer Dancing on Ice-Liveshow wirkten sie verdächtig vertraut miteinander. Ob da wirklich mehr geht, oder die beiden einfach nur total gute Freunde sind?

That's Us MxM / YouTube Margarita Nigmatullin und Marc Eggers, November 2019

AEDT/WENN.com Marc Eggers, Male-Model

YouTube / That's Us MxM "Köln 50667"-Stars Margarita Nigmatullin und Marc Eggers

