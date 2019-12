Filip Pavlovic (25) nutzt seine Bekanntheit nach der Teilnahme bei Die Bachelorette und Bachelor in Paradise. Denn: Der Reality-TV-Teilnehmer scheint durchaus Begabungen zu haben, die der Öffentlichkeit bislang entgangen sind. Jetzt scheint für den Blondschopf der richtige Zeitpunkt, um sich seinen Talenten und einer besonderen Erfahrung zu stellen: Der "The boy next door", wie er sich selbst auf Instagram beschreibt, brachte soeben seinen ersten eigenen Song raus!

"Benz AMG in Weiss" heißt die Single, die am Freitag ihren YouTube-Release feiert. Darauf versucht der Amateur-Musiker mit dem Refrain: "AMG AMG, Benz AMG in Weiss, AMG AMG, 'Bachelor in Paradise'." zu überzeugen. An seine Teilnahme in der Kuppelshow erinnert der Hamburger in seinem Songtext mit Zeilen wie "Es war nicht immer schon so leicht, heute schalten für mich sechs bis sieben Millionen ein, bringen mir Millionen ein". Dazu zeigt er im Musikvideo noch mal kurze Ausschnitte seiner "Bachelor in Paradise"-Erfahrungen.

Wie gewohnt scheint Filip sich selbst in dem Clip nicht allzu ernst zu nehmen. Statt in einer eleganten Mercedes Benz Limo cruist er auf einem Dreirad durchs Bild. Seine Promi-Kollegen Keno Rüst oder Michael Bauer (28) feiern den neuen Song schon jetzt mit begeisterten Kommentaren auf Instagram.

TVNOW Filip Pavlovic 2019 bei "Bachelor in Paradise"

Instagram / filip_pavlovic1 Filip Pavlovic 2019 in Barcelona

Random Pace Agency Ex-Bachelorette-Kandidat Filip

