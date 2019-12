Niall Horan (26) wurde weltweit als Mitglied der britischen Band One Direction bekannt. Bei den großen Erfolgen ist es nicht verwunderlich, dass der Musiker in den vergangenen Jahren bereits auf viele andere Ikonen getroffen ist. Auch einigen Mitgliedern der royalen Familie durfte er bereits die Hand schütteln – sogar der Queen (93) höchstpersönlich! Und von diesem Treffen schwärmt der Mädchenschwarm jetzt in einem Interview.

Der 26-Jährige trat am Dienstag als Gastmoderator im australischen Frühstücksfernsehen Sunrise auf. Dabei verriet er, dass er die Queen schon ein paar Mal persönlich getroffen habe. "Sie ist eine nette Dame. Ich glaube nicht, dass sie irgendetwas Böses in sich hat", berichtete er im Gespräch mit der Moderatorin Samantha Armytage. Bei seiner Begegnung mit der Königin sei er jedoch nervös gewesen wie nie zuvor, glaube er. "Ich meine, nur um fair zu bleiben: Es ist immerhin die Queen!", rechtfertigte er seine Nervosität.

Niall habe außerdem gemeinsam mit seinen Bandkollegen die britischen Royals im Rahmen der Charity-TV-Show "Royal Variety Performance" getroffen. Dort treten jährlich Musiker vor den Royals auf und sammeln Spenden für Hilfsprojekte. "Der ein oder andere Künstler spielte entweder für die Queen, oder für Prince Charles und seine Frau, oder aber für Kate und William [...] also habe ich das auch ein paar Mal gemacht", erklärte der Sänger den Anlass für seine königlichen Begegnungen.

Getty Images Queen Elizabeth II. und Niall Horan, 2014

Anzeige

Getty Images Niall Horan, Sänger

Anzeige

Getty Images One Direction bei der Royal Variety Performance 2014

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de