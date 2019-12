Strahlender Auftritt von Gerda Lewis (27) in München! Die hübsche Influencerin steht für puren Luxus und Glamour. Sie liebt schöne Dinge wie elegante Schuhe, schmucke Handtaschen und einen prächtig gefüllten Kleiderschrank. Stilsicher präsentiert die ehemalige Bachelorette ihren mehr als 800.000 Followern fast täglich neue Outfitkombinationen, die ihre Fans meist sofort nachkaufen wollen. Anlässlicher einer Gala in der bayerischen Landeshauptstadt verzauberte die Blondine nun Gäste und Fotografen mit ihrem prinzessinnenhaften Look!

Am Mittwochabend fand der "Mon Chérie Barbara Tag" in München statt, zu dem unzählige Stars und Sternchen eingeladen wurden. Typisch für dieses Event ist, dass vor allem die weiblichen Gäste gerne mit festlichen Outfits über den roten Teppich schreiten. Und so ließ es sich auch Gerda nicht nehmen, einen großen Auftritt hinzulegen – in einem pompösen Prinzessinnenkleid. Ihr elfenhaftes, bodenlanges Gewand bestand aus cremefarbenem Tüll mit einem tiefen V-Ausschnitt, der ihr Dekolleté gekonnt in Szene setzte. Ihre schmale Taille betonte sie durch weiße aufgenähte Blätter und ihre blonden Haare waren locker zurückgesteckt.

Auf ihrem Instagram-Account teilte die blonde Beauty zudem ein Bild des Abends. "Ich habe mich gestern wie eine Prinzessin gefühlt", schrieb Gerda zu ihrem süßen Foto, auf dem sie vor einem blumigen Hintergrund posiert. Ihre Fans stimmen dem zu und feiern ihre Lieblings-Influencerin nochmals mehr: "Du bist wirklich eine wunderschöne Prinzessin. Du sahst so klasse aus", kommentierte eine Userin ganz begeistert.

