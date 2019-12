Kim Kardashian (39) ist glückliche Mutter von vier Kindern. Gemeinsam mit ihrem Gatten, Rapper Kanye West (42), hat die Unternehmerin inzwischen zwei Söhne sowie zwei Töchter: Ihre Älteste ist North (6), anschließend erblickte Saint (4) das Licht der Welt, dann ergänzte Chicago (1) die Rasselbande – und zum Schluss Nesthäkchen Psalm, der Anfang dieses Jahres von einer Leihmutter geboren wurde. Dem Stolz und der Liebe zu ihren Kindern verleiht Kim auch gerne via Social Media Ausdruck: Anlässlich Saints viertem Geburtstag am Donnerstag widmete die Mutter ihrem Spross jetzt eine rührende Liebeserklärung.

Via Instagram postete sie ein zauberhaftes Strahle-Foto vom Geburtstagskind: "Ich finde keine Worte, um zu beschreiben, wie sehr ich dein Lächeln und deinen Lockenkopf liebe", schrieb Kim darunter. "Du bringst so viel Freude in meine Seele. Du bist so freundlich, liebevoll und aufmerksam und süß!", schwärmte der Reality-TV-Star weiter. Sein vierter Geburtstag sei ein ganz besonderer Tag – der natürlich gebührend gefeiert wurde: "Alles Gute, mein süßer süßer Sainty."

Anschließend offenbarte Kim noch ein bezauberndes Ritual, das sie und ihr ältester Sohn miteinander teilten: "Immer wenn ich zu ihm sage: 'Mein süßer süßer Sainty', sagt er zu mir: 'Meine süße süße Mama, die beste Mama der Welt und die einzige Mama, die ich jemals will!'" Dabei würde die 39-Jährige jedes Mal dahinschmelzen.

Instagram / kimkardashian Saint West, Dezember 2019

Instagram / krisjenner Saint West und Kim Kardashian

Instagram / kimkardashian Kim Kardashian und ihr Sohn Saint, Oktober 2019

