2019 war ein ganz besonderes Jahr für Jennifer Aniston (50)! Die Schauspielerin verzaubert seit ihrem Durchbruch mit der Serie Friends die roten Teppiche der Welt. Mit ihren stets stilsicheren Looks und einer Traumfigur fällt es dabei schwer, zu glauben, dass die Blondine im vergangenen Februar runden Geburtstag feierte: Sie wurde 50 Jahre alt und zelebrierte dieses Ereignis mit einer riesigen Party. Zum Ende des Jubiläums-Jahres lässt Jennifer den Alters-Meilenstein noch mal Revue passieren!

Im Interview mit People teilte Jennifer nun ihre Gedanken und Gefühle zum Überschreiten der 50er-Grenze: "Ich weiß nicht, wie sich das anfühlen oder aussehen soll. Ich weiß, wie die Gesellschaft sich das vorstellt und welche Geschichten wir darüber erzählen, aber nichts davon trifft auf mich selbst zu", stellte Jen klar. Ihr bereitet das voranschreitende Alter keine Bedenken – im Gegenteil: Sie freut sich auf die nächsten Jahre! "Ich bin bereit, zu sehen, was 2020 für mich vorsieht!"

Deshalb hat Jen sich eben auch dazu entschieden, die 50 mit einer ordentlichen Sause zu begrüßen: "Also, ich liebe eine gute, alte Party und ich dachte mir: Was ist die Alternative? Die Alternative zu Nicht-50-Sein ist allgemein nicht mehr da zu sein", erklärte der Hollywood-Star dem Magazin. "Ich danke Gott! Ich denke da an all die Menschen, die wir verloren haben, bevor sie 50 wurden oder als sie 50 waren. Und ich denke, wir leben ja jetzt alle länger", gab sie sich positiv.

Getty Images Jennifer Aniston

Getty Images Jennifer Aniston, Schauspielerin

Getty Images Schauspielerin Jennifer Aniston

