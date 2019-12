Riccardo Simonetti (26) machte das Kino zum Fashion-Walk! Der Influencer fällt immer wieder durch seine Freude an Mode auf. Mit seinem stilsicheren Händchen begeistert er sowohl auf seinem Social-Media-Account als auch auf öffentlichen Events. Auch ausgefallene Looks sind nichts Ungewöhnliches für den Kinderbuchautor – wie er jetzt erneut unter Beweis stellte: Anlässlich eines Kinobesuchs schlüpfte der 26-Jährige doch glatt in das Kostüm einer Filmfigur!

Riccardo schaute sich am Freitag den neuen Teil des Mega-Erfolgs Frozen an – bereits zum zweiten Mal, wie er in seiner Instagram-Story verriet. Doch an diesem Tag setzte er auf einen ganz besonderen Look: Der Entertainer lebte seine Fan-Liebe zu der Disney-Version der "Eiskönigin" mithilfe einer Verkleidung aus. In dem glitzernden, blauen Kleid, einem weißen Cape und mit der blonden Perücke sah er der Eiskönigin zum Verwechseln ähnlich. "Du bist nie zu alt, um das Elsa-Kostüm in der Öffentlichkeit zu rocken", schrieb der Fan zu den Schnappschüssen.

So begeistert wie Riccardo von dem neuen Streifen zu sein scheint, sind wohl auch viele andere Zuschauer: Seit Ende November flimmern die Charaktere wieder über die Kinoleinwände und schon nach wenigen Tagen konnte die Produktion in den USA einen Rekord brechen: Am Mittwoch vor Thanksgiving hatte sie 23,78 Millionen US-Dollar eingespielt – so viel wie kein anderer Film einen Tag vor dem Feiertag.

