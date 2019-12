Was für eine riesengroße Ehre! Ashley Graham (32) verkündete im August zuckersüße Baby-News: Sie und ihr Mann Justin Ervin erwarten nach neun Jahren Ehe ihr erstes gemeinsames Kind. Seitdem teilt das Plus Size Supermodel ihren aufregenden Alltag als Schwangere mit ihren Fans. Und auch an einer besondere Ehre, die ihr zuteil wurde, ließ die schöne Brünette jetzt ihre begeisterten Follower teilhaben: Ashley hat es mit ihrem riesigen runden Babybauch auf das Cover der US-amerikanischen Vogue geschafft!

Ein besonderer Moment der werdenden Mutter: Sie teilte das Schwangerschafts-Cover mit ihrer Instagram-Community. "Ich habe von diesem Augenblick meine gesamte Karriere, seitdem ich vor zwei Jahrzehnten als Katalog-Model in Nebraska angefangen habe, geträumt", schrieb die 32-Jährige überglücklich im Netz. Vor allem bedankte sie sich aber bei ihren Supportern, die sie über die Jahre immer unterstützt hätten.

Erst vor wenigen Wochen plauderte Ashley in der Talkshow von Ellen DeGeneres (61) über ihr ungeborenes Kind und verriet ein bis dato gut gehütetes Geheimnis: das Geschlecht ihres Babys! "Ich werde die Mutter eines Jungen", erklärte sie Ellen DeGeneres euphorisch.

Instagram / ashleygraham Ashley Graham im November 2019

Getty Images Ashley Graham, Model

MEGA Ashley Graham, Model

