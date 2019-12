Diesen Wunsch kann sie sich nur selbst erfüllen! In wenigen Tagen feiert Popikone Taylor Swift (29) ihren 30. Geburtstag. Die erfolgreiche Musikerin hat alles, was man sich nur wünschen kann – und doch gibt es etwas, was sich in ihrem Leben verändern soll: Negative Gedanken und Gefühle sollen zukünftig der Vergangenheit angehören. Denn mit dem neuen Lebensjahr soll auch eine neue Einstellung im Leben der hübschen Blondine Einzug halten.

In einem aktuellen Interview mit dem People-Magazin zeigt sich die Beauty offen und ehrlich: "Es gibt bestimmte Dinge, über die ich mir einfach keine großen Gedanken mehr mache. Dazu gehört, mich wegen meines Körpers zu stressen, mich wegen der Charts zu stressen, mich wegen der Leute zu stressen, die denken, ich sei cool, oder mich deswegen zu stressen, was die Menschen wohl wirklich über mich denken." Ihr 30. Geburtstag, den Taylor am 13. Dezember begehen wird, soll für sie der Startpunkt sein, sich von diesen Dingen endgültig zu lösen. Sie sagt: "Du musst die Dinge hinter dir lassen, die dir nicht guttun. Das ist etwas, was wir alle tun sollten, wenn wir älter werden."

Wem sie diese positive Einstellung zu verdanken hat? – Fernsehmoderatorin Jameela Jamil (33): "Immer wenn ich mich unnötig stresse, lese ich einige von Jameela Jamils Zitaten über Gesundheit und ein gesundes Körperbild", erklärte die mehrfache Grammy-Preisträgerin weiter.

Getty Images Taylor Swift im November 2019

Anzeige

Actionpress/ Imaginechina via ZUMA Press / Zu Taylor Swift, Shanghai 2019

Anzeige

Xavier Collin/Image Press Agency / MEGA Taylor Swift, November 2019

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de