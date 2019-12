Sie zählt eindeutig zu den Fashionistas unter den Royals! Königin Máxima (48) der Niederlande macht schon lange Herzogin Kate (37) modetechnisch Konkurrenz. Auf Events taucht die Gattin von König Willem-Alexander (52) stets in stylishen Looks auf – auch, wenn sie gern mal mit ihren Outfits experimentiert. Gern greift die royale Lady in den Farbtopf, so wie auch vor wenigen Tagen erst wieder: Máxima entschied sich für einen gewagten Farb-Mix!

Mit diesem Outfit war ihr der ganz große Auftritt gewiss: Am Mittwoch war das niederländische Königspaar bei dem Prince Claus Award in Amsterdam zu Gast. Vor allem die 48-Jährige strahlte in einem farbenfrohen Look neben ihrem Mann und setzt damit ein deutliches Fashion-Statement – Máxima machte den Colour-Blocking-Look definitiv Event tauglich. Zu ihrem roten Mantel kombinierte die dreifache Mama ein lilafarbenes Dress mit Perlenstickereien.

Royal-Fans dürfte dieser Look aber nicht so unbekannt vorkommen. Bereits vor einigen Monaten führte die damals noch hochschwangere Herzogin Meghan (38) eine ähnliche Kombi aus. Unter ihrer knallroten Jacke zog die ehemalige Schauspielerin ebenfalls ein lilafarbenes Kleid an.

Dutch Press Photo Agency Königin Máxima im Dezember 2019

Dutch Press Photo Agency Königin Máxima bei dem Prince Claus Award 2019 in Amsterdam

John Rainford/WENN Prinz Harry und Herzogin Meghan

