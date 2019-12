Gigi Hadid (24) macht eine kleine Fashion-Zeitreise! Das Topmodel und ihre Schwester Bella (23) gehören mittlerweile zu den absoluten Superstars der Modewelt. Dabei verzaubern die zwei Schönheiten nicht nur auf dem Laufsteg, sondern auch mit ihren privaten Looks. Dazu wagen sich die Schwestern regelmäßig auch an ausgefallene Kombinationen. Gigi hat sich nun am Styling-Trend der 70er Jahre inspiriert: Auf neuesten Aufnahmen könnte sie glatt als kleine Schwester von John Lennon (✝40) durchgehen!

Das blonde Supermodel bringt die wilden Siebziger wieder zurück auf die Straße! Für ein Chanel-Event in Paris warf sie sich in ein lässiges Retro-Outfit. Paparazzi lichteten sie beim Verlassen ihres Hotels in einer Denim-Mom-Jeans ab, die sie mit einem dunklen Cardigan und langem Ledermantel kombinierte. Um dem Flower-Power-Beatles-Look die Krone aufzusetzen, entschied sie sich zudem für eine runde Sonnenbrille und trug ihre lange Haarpracht offen und mit Mittelscheitel.

Auch Schwester Bella sorgte kürzlich mit einer gewöhnungsbedürftigen Kleider-Kombi für einen Hingucker. Sie erschien in einem pyjamaartigen, schwarz-weißen Anzug bei der Dior-Fashion-Show. Ausgehtauglich wurde das Ensemble durch Riemchensandalen und opulenten Goldschmuck.

MEGA Gigi Hadid im Dezember 2019

Splash News Bella Hadid, Dezember 2019

Splash News Gigi Hadid, Model

