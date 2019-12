Brody Jenner (36) lässt nichts anbrennen! Kurz nach seiner Trennung von Kaitlynn Carter (31) im Sommer dieses Jahres hatte sich der Reality-TV-Star wieder in die Dating-Welt gestürzt und fand wenig später in Josie Canseco eine neue Liebe. Das Paar bekannte sich auch ganz offiziell zueinander, bis sich ihre Wege wenige Wochen danach auch schon wieder trennten. Doch sein Single-Dasein scheint der US-Amerikaner nicht genießen zu wollen: Jetzt sind Fotos von Brody mit einer neuen Flamme aufgetaucht!

Knapp fünf Wochen nach dem Liebes-Aus mit Josie erwischten Paparazzi Brody mit einer weiteren Blondine an seiner Seite: Zusammen mit Bikinimodel Allison Mason spazierte der 36-Jährige ganz entspannt am vergangenen Donnerstag mit dem Hund durch Malibu. In legeren Streetstyles und dunklen Sonnenbrillen genossen die vermeintlichen Turteltauben die Sonne. Ob sich die beiden wohl bald als Paar outen werden?

Laut Daily Mail soll es sich auch nicht um den ersten gemeinsamen Auftritt der beiden handeln, der von der Öffentlichkeit bemerkt worden ist: Die 16 Jahre jüngere Beauty und das TV-Gesicht sollen bereits im November gemeinsam eine Party in Los Angeles besucht haben.

Splash News Josie Canseco und Brody Jenner im August 2019

Anzeige

Instagram / ally.m.mason Allison Mason im November 2019

Anzeige

Instagram / ally.m.mason Allison Mason, Model

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de