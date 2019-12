Kaum haben die Hochzeit auf den ersten Blick-Fans die Trennung von Jessica und Marc verdaut, schon kommt das nächste Pärchen mit erschütternden Neuigkeiten daher: Auch bei Christina und Marcel ist alles aus und vorbei! Nachdem sie "Ja" zueinander gesagt hatten, brachen die beiden in die Flitterwochen nach Thailand auf. Schnell zogen im Paradies jedoch dunkle Wolken auf – die beiden hatten immer wieder mit Kommunikationsproblemen zu kämpfen, die sie auch zurück im Alltag nicht beheben konnten.

Nach einer heftigen Auseinandersetzung fasst die 25-Jährige schweren Herzens einen Entschluss: "Mir ist aufgefallen, dass die Grundbausteine bei uns von Anfang an nicht stimmen und ich insofern beschlossen habe, dass ich die Scheidung möchte", sagt sie klipp und klar – und auch den Ehering hat die Gesundheits- und Krankenpflegerin bereits abgelegt. Eine Aussprache in Anwesenheit von Beate Quinn soll die Wogen zwar noch glätten, aber jeder Versuch der Paar- und Sexualtherapeutin, die zwei wieder näherzubringen, scheitert: Das Duo streitet weiter. "Was bei den beiden offensichtlich war, ist, dass bei ihnen Verletzungen stattgefunden haben und wo die stattfinden, bedarf es natürlich Heilung", meint die Expertin. Dennoch hoffe sie, dass die beiden bis zur finalen Folge noch einmal in sich gehen und den Schritt überdenken.

Marcel ist von Christinas Entscheidung enttäuscht: "Finde ich schade. Das Experiment ist eigentlich darauf ausgerichtet, dass man sich Zeit lässt", lautet seine Reaktion. Er ist davon überzeugt, dass die beiden eine Chance gehabt hätten, wenn sie ein bisschen mehr investiert hätten. "Ich werfe der Christina vor, dass sie dem Ganzen irgendwo keine Chance gibt", so der Hutträger weiter.

