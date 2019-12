Bibi Claßen (26) ist vor Weihnachten megagroßzügig unterwegs! Die Influencerin zeigt immer wieder ein Herz für andere Menschen und half bereits mit gemeinnützigen Aktionen Menschen in Not. Auch kürzlich sorgte sie mit einer spendablen Geste für glückliche Gesichter: Sie verschenkte einfach so zwei Autos an Fremde! Doch die Mutter von Lio (1) will zusammen mit ihrem Mann Julian (26) noch mehr Leute beschenken: Sie kauft kleine Gegenstände für das 100-Fache ab!

In Bibis neuesten YouTube-Clip zieht sie mit einer Mission durch Köln: "Und zwar werden wir jetzt durch die Stadt laufen und uns ein paar Leute rauspicken und denen Gegenständen für den 100-fachen Wert abkaufen", erklärt die Blondine. Gesagt – getan: Am Ende hatte sie unter anderem Taschentücher, ein Feuerzeug, einen Schuhlöffel und ein Deo zusammen – und dafür insgesamt 1.210 Euro an die ungläubigen Vorbesitzer verteilt. Zusätzlich spendete das Paar mit dem Video auch noch 1.000 Euro an die gemeinnützige Organisation Straßenkinder e.V..

Bibis Follower sind von der Aktion total begeistert und drücken ihre Freude in der Kommentarleiste aus: "Finde ich megagut, was ihr da macht, und wie großzügig ihr seid! Das ist definitiv nicht selbstverständlich", schreibt etwa ein User, während ein anderer auch lobt, dass das Paar mit seinen Wohltaten ein sehr gutes Vorbild für seine Fans darstellen würden.

YouTube / BibisBeautyPalace Bibi Claßen schenkt einer fremden Frau ein Auto

Anzeige

Instagram / julienco_ Julian und Bibi Claßen

Anzeige

Instagram / julienco_ Julian und Bibi Claßen

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de