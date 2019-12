Vergangenen Freitag ließen Daniel Peukmann und Carolina Noeding die Liebes-Bombe platzen! In der Serie Köln 50667 spielen die beiden schon länger ein Paar und gaben sich in dort erst vor wenigen Monaten das Jawort. Aber offenbar sprühten auch hinter der Kamera plötzlich ordentlich die Funken: Daniel und Caro verkündeten jetzt: Sie sind mittlerweile auch privat ein Paar – doch seit wann?

"Wir sind seit dem 19. September tatsächlich zusammen – zumindest haben wir uns da gesagt, dass wir ab jetzt ein Paar sind. Also alles noch nicht lange her – alles sehr frisch", verriet Daniel im Interview mit RTL2. Sie seien schon zuvor enge Freunde gewesen, die Liebe sei jetzt hinzugekommen. Und das ist offenbar ganz schön aufregend für die zwei Turteltauben. "Im einen Moment denken wir, wir kennen uns so gut und dann kommen aber auch wieder Punkte, wo wir doch irgendwie nochmal sagen: 'Okay, vielleicht müssen wir uns doch irgendwie noch besser kennenlernen'", erklärte der Laiendarsteller weiter.

Dass sie mehr als nur Freunde sind, stellten Daniel und Caro während einer schlimmen Zeit fest. Der Schauspieler trauerte bereits um seinen verstorbenen Vater, dann erfuhren sie auch noch vom Tod ihres Serienkollegen Ingo Kantorek (✝44) und dessen Frau Suzana. "Ich wusste nicht mehr, wo mir der Kopf steht. In der Zeit war sie für mich da, hat mich irgendwie gestärkt", erinnerte sich Daniel. Und auch seine Freundin stellte klar, dass er sie in schweren Momenten immer auffange.

RTL2, "Köln 50667" Die "Köln 50667"-Stars Danny Liedtke, Christoph Oberheide, Mandy-Kay Bart, Carolina Noeding und Dani

RTL2, "Köln 50667" Daniel Peukmann, bekannt aus "Köln 50667"

© RTLZWEI/ Per Florian Appelgren Die "Köln 50667"-Stars Daniel Peukmann und Carolina Noeding

