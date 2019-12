Die Liebesgeschichte von Nicole und David scheint nun doch eine gute Wendung zu nehmen! Zunächst waren die beiden Hochzeit auf den ersten Blick-Kandidaten wegen ihres holprigen Starts so etwas wie die Sorgenkinder der sechsten Staffel. Während ihrer Flitterwochen in Südafrika hatten sie immer wieder mit Kommunikationsproblemen zu kämpfen. Zurück im Alltag konnte das Paar die Startschwierigkeiten aber vollständig beheben! Und so kochten die Gefühle in der Folge vor dem großen Finale plötzlich über: Nicole hat sich in David verliebt!

"Hier in Deutschland ist es irgendwie so anders. Es ist tatsächlich das, was ich mir gewünscht habe. Ich kann echt sagen, dass die wilden Tiere im Bauch gar nicht mehr schlummern, sondern gerade echt anfangen, zu wüten", plauderte die 27-Jährige gegenüber dem Kamerateam aus, nachdem ihr Ehemann sie mit Schokolade auf einen Aussichtsturm gelockt hatte. Dort kam es übrigens auch zum ersten Kuss seit ihrer Hochzeit – und zu einem Liebesgeständnis: "David, ich bin gerade richtig glücklich. Ich glaube auch, dass ich langsam Schmetterlinge im Bauch habe", lauteten Nicis schüchterne Worte. "Das geht mir schon länger so", gab David zu.

Wenig später überraschte der 27-Jährige seine Göttergattin mit Tickets für das Musical "Der König der Löwen". Überglücklich fiel ihm Nici um den Hals. Ihre immer stärker werdende Zuneigung für David überraschte die Blondine dabei sogar selbst: "Wahnsinn, oder? Dass Gefühle von jetzt auf gleich einfach da sind! Ich würde schon sagen, dass ich mich in David verliebt habe, ja", gestand sie im Gespräch mit dem Sender.

