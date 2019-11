Hat Nicole die Flinte schon längst ins Korn geworfen? In der aktuellen Staffel von Hochzeit auf den ersten Blick wagte die 27-Jährige das wohl größte Sozialexperiments Deutschlands. Vor laufenden Kameras sagte sie "Ja" zu David, der ihr nach gründlicher Analyse von den Experten Dr. Sandra Köhldorfer (38), Beate Quinn und Markus Ernst ausgesucht wurde. Das Paar wies allerdings Startschwierigkeiten auf – wollten sich bei Nicole während der Flitterwochen in Südafrika einfach keine Schmetterlinge im Bauch einfinden! Haben die beiden überhaupt noch eine Chance?

Promiflash hakte bei der Düsseldorferin nach. "Es benötigt viel Zeit und Geduld bis man jemanden in sein Herz lässt", meinte sie. In vorherigen Beziehungen hätten die zwei leider zu schnell ihre Herzen verloren, seien dadurch verletzlich geworden. "Vielleicht ist es auch gut, dass wir keine rosarote Brille tragen und uns von etwas blenden lassen", fuhr die kaufmännische Angestellte fort. Die Basis zwischen ihr und ihrem Neu-Göttergatten stimme schon mal, dennoch würde sich Nici wünschen, dass er selbstbewusster wird. "Ich würde gerne über seine Mauer klettern, um näher an ihn ran zu kommen und ihn kennenzulernen, in der Hoffnung, dass ich durch sein Vertrauen bei mir auch Gefühle aufbauen kann", verriet sie weiter.

Der ebenfalls 27-jährige Breddorfer hofft, dass seine Frau nicht aufgibt, an die Ehe zu glauben. "Ich würde mir wünschen, dass Nicole uns noch etwas Zeit gibt, uns weiter kennenzulernen. Es gibt viele Dinge, die an ihr sympathisch sind", schwärmte er gegenüber Promiflash.

"Hochzeit auf den ersten Blick" immer sonntags, um 17:30 Uhr, in SAT.1

SAT.1 / Max Beutler David und Nicole bei ihrer "Hochzeit auf den ersten Blick", 2019

Anzeige

Sat.1 Nicole, "Hochzeit auf den ersten Blick"-Kandidatin 2019

Anzeige

SAT.1 / Max Beutler David, Bräutigam bei "Hochzeit auf den ersten Blick"

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de