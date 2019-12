Machen Nicole Scherzinger (41) und Thom Evans (34) hier ihre Liebe offiziell? Nachdem die Pussycat Dolls-Sängerin sich im August von ihrem Ex-Freund Grigor Dimitrov (28) trennte, machten zuletzt Gerüchte die Runde, dass sie wieder vergeben sei. In ihrer Funktion als The X-Factor-Jurorin hatte Nicole den Promi-Kandidaten Thom kennen und angeblich lieben gelernt. Zuletzt enttäuschte die Musikerin ihre Fans dann aber mit der Aussage, aktuell keine Zeit für eine Beziehung zu haben. Jetzt turteln die beiden aber doch ganz öffentlich.

Paparazzi entdeckte das vermeintliche Paar in der Nacht zum Montag im Londoner Boulevard Theater. Auf den Bildern ist zu sehen, wie sie sich innig umarmen und mehr als vertraut miteinander wirken. Entstanden waren die Aufnahmen kurz nach Nicoles Show in der bekannten Eventlocation, zu der sie der Rugby-Star zuvor begleitet hatte. Angeblich sollen die beiden Turteltauben die Veranstaltung aber nicht zusammen verlassen haben. Währen Thom, lässig in Jeans gekleidet und mit einer großen Tasche bepackt, nach draußen kam, stolzierte die Musikerin in schicken Overknee-Stiefeln und Glitzerkleid mit Mega-Dekolleté an den Fotografen vorbei.

Bevor Nicole die Dating-Vermutungen dementiert hatte, war sie bereits des Öfteren bei verdächtig romantischen Treffen mit dem 34-Jährigen gesichtet worden. Ein Insider ließ zudem gegenüber The Sun verlauten, dass die Chemie zwischen den beiden einfach passe und sie schon seit Wochen miteinander flirten und texten würden.

Splash News Nicole Scherzinger und Thom Evans

Splash News Sportler Thom Evans

Splash News Sängerin Nicole Scherzinger

