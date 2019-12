Da dürften die Tänzerinnen der Lakers-Girls garantiert zur Nebensache geworden sein! US-Sängerin Lizzo (31) ist ein aufstrebender Stern am Musik-Himmel und aus den Charts nicht mehr wegzudenken. Mit ihrer aktuellen Platte "Cuz I Love You" hat die Amerikanerin mit gleich acht Nominierungen die Chance auf einen oder mehrere Grammys. Die Party-Granate macht aber nicht nur mit ihren Songs von sich reden, sondern begeistert ihre Fans auch immer wieder mit gekonnten Tanz-Moves und freizügigen Outfits. Bei einem Basketball-Spiel der Los Angeles Lakers stahl die "Truth Hurts"-Interpretin jetzt den Cheerleadern mit wackelndem Po und knappem Tanga die Show!

Am Sonntag spielten die Los Angeles Lakers gegen die Minnesota Timberwolves ein aufregendes Basketball-Match in Los Angeles. Doch das sportliche Ereignis dürfte für die Basketball-Fans plötzlich zur Nebensache geworden sein: Während einer Pause betraten die Tänzerinnen der Lakers das Spielfeld und performten zu einem Song von Lizzo, die an diesem Tag das Spiel vom Rand aus verfolgte. Als sie die ersten Takte ihres Hits "Juice" hörte, sprang die Musikerin von ihrem Platz auf und zeigte bei einer ausgelassenen Twerk-Einlage dem Stadion ihr halb entblößtes Hinterteil: Das schwarze Hemdkleid der 31-Jährigen hatte ein riesiges Loch am Allerwertesten! Außer einer Netzstrumpfhose hatte Melissa Viviane Jefferson – so Lizzos bürgerlicher Name – nur einen schwarzen Tanga an.

Doch statt für ihre spontane Tanzeinlage aus der Arena geworfen zu werden, wurde die Darbietung laut DailyMail auf einen großen Bildschirm übertragen. Mit ihrem Tanz schien die Powerfrau den Los Angeles Lakers Glück gebracht zu haben: Sie besiegten die Minnesota Timberwolves in dem Match.

Kevin Winter / Staff / Getty Images Lizzo, Dezember 2019

Instagram / lizzobeeating Lizzo, September 2019

Instagram / lizzobeeating Lizzo, Dezember 2019

